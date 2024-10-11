Татарстан возглавил ESG-рейтинг регионов Поволжья

Татарстан возглавил ESG-рейтинг регионов Поволжья, заняв второе место в общем зачете среди субъектов России. Об этом сообщили Минэкологии республики.

Рейтинг был составлен Фондом защиты окружающей среды «Экофон» по итогам 2023 года и оценивал эффективность управления в сферах экологии, социальной ответственности и государственного управления.

Для составления рейтинга использовались открытые данные министерств и межведомственных систем, а также информация о состоянии окружающей среды, собранная на платформе фонда.

ESG-рейтинг включает три основных блока: «Экология», «Общество» и «Управление»:

экологический блок оценивался по 60 показателям, включая объем отходов и состояние воздуха, с удельным весом 34%;

социальный блок, состоящий из 52 показателей, охватывает демографию, образование и здравоохранение (33% удельного веса);

управленческий блок включает 24 показателя, отражающих качество государственного управления и финансовые данные (также 33% удельного веса).

Напомним, что Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Татарстана выделило 34,5 млн рублей на оборудование для биологических очистных станций, производительностью 250 куб. м/сутки. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.



Анастасия Фартыгина