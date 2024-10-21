Мэр Казани Ильсур Метшин оценил работу Ассоциации городов и муниципалитетов БРИКС+

Фото: Мария Зверева

Ассоциация городов и муниципалитетов БРИКС+, возглавляемая мэром Казани Ильсуром Метшиным, привлекает внимание многих стран благодаря своему принципу уважения к уникальности каждого города. В интервью «РИА Новости» он отметил, что на учредительное собрание ассоциации этим летом в Россию прибыли около 200 делегатов из разных уголков мира, представляющих 2,6 миллиарда жителей.



Метшин подчеркнул, что ассоциация стремится совместно решать серьезные вызовы, включая экологические и социальные проблемы, улучшение городской среды и внедрение цифровых решений.

— Обмен лучшими практиками и идеями — это путь к справедливому многополярному миру, — добавил он.



Ассоциация была основана в июне 2024 года и стала одним из крупнейших объединений городов в мире. Вступить в нее могут муниципалитеты из всех заинтересованных стран. В рамках ассоциации функционирует сайт для обмена опытом в решении городских проблем.

Напомним, что помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что 15 государств рассматриваются в качестве стран-партнеров БРИКС. По его словам, лидеры стран объединения на первом этапе определят, какие из них войдут в эту категорию.



Анастасия Фартыгина