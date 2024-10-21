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На благоустройство сквера с мемориалом Цветаевой в Елабуге потратят 4,3 млн рублей

11:15, 21.10.2024
На благоустройство сквера с мемориалом Цветаевой в Елабуге потратят 4,3 млн рублей
Фото: Реальное время

В Елабуге займутся благоустройством сквера и мемориальной площади имени М.И. Цветаевой. На реализацию проекта исполком района потратит 4,3 млн рублей. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.

Сквер находится на пересечении ул.Казанской и ул.М.Покровской в Елабуге. Ремонт закончат в ближайший месяц — до 30 ноября 2024 года.

Мемориальная площадь с монолитной лестницей:

скриншот с сайта Госзакупок

Основные работы по благоустройству включают в себя: устройство тротуара из плитки «Брусчатка», которая будет доставлена из Тулы, укладку металлической сетки в дорожное покрытие и обустройство мемориальной площади с монолитной лестницей.

скриншот с сайта Госзакупок
скриншот с сайта Госзакупок

Кроме того, в сквере планируется высадить новые деревья:

  • кизильник блестящий;
  • рябина «Додонг» ;
  • рябина «Пендула»;
  • спирея японская;
  • рябина «Отэм Спайр»;
  • рябина «Гранатная»;
  • гортензия «Метельчатая Полар Бир»;
  • липа мелколистная;
  • рябина «Шиервотер Сидлинг».
скриншот с сайта Госзакупок
скриншот с сайта Госзакупок

Напомним, в конце августа раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Елабугу, где ознакомился с ходом благоустройства исторических объектов города. В ходе визита глава республики подчеркнул, что число туристов в Елабуге заметно выросло, очень важно поддержать эту динамику. Именно тогда проект мемориальной площади им. Цветаевой был в разработке.

Дарья Пузикова

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