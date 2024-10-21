На благоустройство сквера с мемориалом Цветаевой в Елабуге потратят 4,3 млн рублей
В Елабуге займутся благоустройством сквера и мемориальной площади имени М.И. Цветаевой. На реализацию проекта исполком района потратит 4,3 млн рублей. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.
Сквер находится на пересечении ул.Казанской и ул.М.Покровской в Елабуге. Ремонт закончат в ближайший месяц — до 30 ноября 2024 года.
Мемориальная площадь с монолитной лестницей:
Основные работы по благоустройству включают в себя: устройство тротуара из плитки «Брусчатка», которая будет доставлена из Тулы, укладку металлической сетки в дорожное покрытие и обустройство мемориальной площади с монолитной лестницей.
Кроме того, в сквере планируется высадить новые деревья:
- кизильник блестящий;
- рябина «Додонг» ;
- рябина «Пендула»;
- спирея японская;
- рябина «Отэм Спайр»;
- рябина «Гранатная»;
- гортензия «Метельчатая Полар Бир»;
- липа мелколистная;
- рябина «Шиервотер Сидлинг».
Напомним, в конце августа раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Елабугу, где ознакомился с ходом благоустройства исторических объектов города. В ходе визита глава республики подчеркнул, что число туристов в Елабуге заметно выросло, очень важно поддержать эту динамику. Именно тогда проект мемориальной площади им. Цветаевой был в разработке.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.