На благоустройство сквера с мемориалом Цветаевой в Елабуге потратят 4,3 млн рублей

Фото: Реальное время

В Елабуге займутся благоустройством сквера и мемориальной площади имени М.И. Цветаевой. На реализацию проекта исполком района потратит 4,3 млн рублей. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.

Сквер находится на пересечении ул.Казанской и ул.М.Покровской в Елабуге. Ремонт закончат в ближайший месяц — до 30 ноября 2024 года.

Мемориальная площадь с монолитной лестницей:

Основные работы по благоустройству включают в себя: устройство тротуара из плитки «Брусчатка», которая будет доставлена из Тулы, укладку металлической сетки в дорожное покрытие и обустройство мемориальной площади с монолитной лестницей.



скриншот с сайта Госзакупок

Кроме того, в сквере планируется высадить новые деревья:

кизильник блестящий;

рябина «Додонг» ;

рябина «Пендула»;

спирея японская;

рябина «Отэм Спайр»;

рябина «Гранатная»;

гортензия «Метельчатая Полар Бир»;

липа мелколистная;

рябина «Шиервотер Сидлинг».

Напомним, в конце августа раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Елабугу, где ознакомился с ходом благоустройства исторических объектов города. В ходе визита глава республики подчеркнул, что число туристов в Елабуге заметно выросло, очень важно поддержать эту динамику. Именно тогда проект мемориальной площади им. Цветаевой был в разработке.



Дарья Пузикова