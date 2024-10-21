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За прошедшие сутки в России потушили семь лесных пожаров

09:07, 21.10.2024
За прошедшие сутки в России потушили семь лесных пожаров
Фото: создано с помощью нейросети Kandinsky

За прошедшие сутки лесопожарные службы России и привлеченные лица потушили семь лесных пожаров в пяти регионах. В настоящее время продолжаются работы по тушению 10 лесных пожаров в четырех регионах. Об этом сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

В тушении пожаров было задействовали:

  • 255 человек;
  • 72 единицы техники;
  • 1 воздушное судно.
взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

На авиационном мониторинге задействовано шесть воздушных судов.

В двух регионах введен режим чрезвычайной ситуации, а в 24 субъектах действует особый противопожарный режим.

С начала года 69% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Анастасия Фартыгина

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