За прошедшие сутки в России потушили семь лесных пожаров

За прошедшие сутки лесопожарные службы России и привлеченные лица потушили семь лесных пожаров в пяти регионах. В настоящее время продолжаются работы по тушению 10 лесных пожаров в четырех регионах. Об этом сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».



В тушении пожаров было задействовали:

255 человек;

72 единицы техники;

1 воздушное судно.

На авиационном мониторинге задействовано шесть воздушных судов.

В двух регионах введен режим чрезвычайной ситуации, а в 24 субъектах действует особый противопожарный режим.

С начала года 69% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Анастасия Фартыгина