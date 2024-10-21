За прошедшие сутки в России потушили семь лесных пожаров
За прошедшие сутки лесопожарные службы России и привлеченные лица потушили семь лесных пожаров в пяти регионах. В настоящее время продолжаются работы по тушению 10 лесных пожаров в четырех регионах. Об этом сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
В тушении пожаров было задействовали:
- 255 человек;
- 72 единицы техники;
- 1 воздушное судно.
На авиационном мониторинге задействовано шесть воздушных судов.
В двух регионах введен режим чрезвычайной ситуации, а в 24 субъектах действует особый противопожарный режим.
С начала года 69% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.
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