Вероника Кудерметова потерпела третье поражение подряд

Фото: Динар Фатыхов

Российская теннисистка Вероника Кудерметова выбыла из турнира WTA 500 в Токио. В первом круге соревнований уроженка Казани проиграла болгарке Виктории Томовой.

Матч длился 1 час 54 минуты и закончился поражением Кудерметовой со счетом 6:7 (3:7), 3:6. За игру россиянка успела сделать один эйс, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейковых мячей.

Во втором круге соревнований Томова встретится с другой российской теннисисткой Дианой Шнайдер.

Для Кудерметовой поражение стало уже третьим подряд в теннисном туре. Ранее россиянка проиграла во втором круге турнира WTA 1000 в Ухане бразильянке Хаддад-Майе, а также в стартовом поединке соревнований в Осаке румынке Ане Богдан.

Бывшая первая ракетка России Вероника Кудерметова упала на 62-ю позицию в рейтинге лучших теннисисток мира.

Зульфат Шафигуллин