Максима Трущина назначили заместителем начальника ГУ МЧС по Татарстану
Полковник Максим Трущин назначен заместителем начальника Главного управления МЧС России по Татарстану — начальником управления надзорной деятельности и профилактической работы. Соответствующий приказ подписал глава МЧС России Александр Куренков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее, с декабря 2022 года, Трущин занимал должность начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по республике.
Трущин был награжден почетным званием «Заслуженный спасатель Республики Татарстан» и удостоен благодарности президента России.
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