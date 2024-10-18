Netflix в 2024 году установил рекордную квартальную прибыль в $2,4 млрд

Стриминговый сервис Netflix в третьем квартале 2024 года заработал $9,8 млрд, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль компании составила $2,4 млрд, увеличившись на 41% и достигнув рекордного показателя, это следует из отчета сервиса.

Число платных подписчиков Netflix достигло 283 млн, увеличившись на 5,1 млн за квартал. В предыдущем квартале прирост составил 8,1 млн. В сравнении с прошлым годом количество пользователей выросло на 14%.

Компания прогнозирует, что прирост выручки в четвертом квартале сохранится на уровне 15%.

Напомним, платформа Netflix работает над созданием современной адаптации классического романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» под названием The Grays.



Анастасия Фартыгина