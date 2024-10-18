Минобороны России: добровольцы на СВО смогут получить статус ветерана боевых действий

Фото: Максим Платонов

Минобороны разработало проект постановления правительства России, которое позволит добровольцам, участвующим в спецоперации, автоматически получить статус ветерана боевых действий. Проект постановления опубликовали на портале проектов нормативных актов.



Согласно документу, воинские части, формирующие подразделения добровольцев, обязаны в течение 10 дней после отправки добровольца на спецоперацию направлять в военкомат сведения, необходимые для получения удостоверения участника СВО.

Таким образом, ветеранский статус будет присваиваться без подачи заявления самим добровольцем, с момента его участия в боевых действиях. Принятие постановления позволит добровольцам и их семьям получить соответствующие меры социальной поддержки.

Напомним, статс-секретарь Минобороны России Анна Цивилева заявила, что военнослужащие, получившие тяжелые ранения в ходе СВО, смогут трудоустроиться в Военно-социальный центр (ВСЦ).



Анастасия Фартыгина