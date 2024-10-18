Жителей Казани призывают сообщать о подозрительных лицах и действиях
В целях предотвращения террористических актов жителей Казани призывают быть бдительными и сообщать информацию о подозрительных лицах и действиях в правоохранительные органы. Об этом сообщили в мэрии города.
Особое внимание следует уделить:
- лицам, снимающим жилье посуточно или на длительный срок с признаками хранения или использования беспилотных летательных средств;
- изменениям в поведении известных людей, употребляющих наркотические средства или алкоголь, не имеющих постоянного места жительства и работы;
- покупке лицами (не из числа жителей Казани и Татарстана) домов или жилья;
- появлению в магазинах людей, которые закупают в большом количестве продукты длительного хранения, посуду, одежду, строительные материалы и инструменты;
- приобретению средств наблюдения и слежения, если в этом нет профессиональной необходимости;
- лицам, которые ищут возможность купить оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, не соответствующие роду их занятия или образу жизни;
- признакам строительства в лесах или парках землянок, блиндажей, проведению стрельбы из оружия, что нехарактерно для этой местности и времени года;
- людям, прибывшим с вновь присоединенных территорий России, которые уклоняются от контактов с государственными структурами, не оформляют социальные выплаты, не обращаются за помощью, а также предпринимают попытки предоставить минимальное количество персональных данных.
Напомним, что в этом месяце в исполкоме столицы Татарстана состоялось заседание антитеррористической комиссии, на котором обсудили дополнительные меры по обеспечению безопасности во время проведения саммита БРИКС.
Также с 18 по 26 октября будет действовать ряд ограничений, чтобы обеспечить безопасность горожан и гостей города. Проект постановления разработали с участием Совбеза Татарстана, антитеррористической комиссии и координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике.
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