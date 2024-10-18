Жителей Казани призывают сообщать о подозрительных лицах и действиях

Фото: Реальное время

В целях предотвращения террористических актов жителей Казани призывают быть бдительными и сообщать информацию о подозрительных лицах и действиях в правоохранительные органы. Об этом сообщили в мэрии города.

Особое внимание следует уделить:

лицам, снимающим жилье посуточно или на длительный срок с признаками хранения или использования беспилотных летательных средств;

изменениям в поведении известных людей, употребляющих наркотические средства или алкоголь, не имеющих постоянного места жительства и работы;

покупке лицами (не из числа жителей Казани и Татарстана) домов или жилья;

появлению в магазинах людей, которые закупают в большом количестве продукты длительного хранения, посуду, одежду, строительные материалы и инструменты;

приобретению средств наблюдения и слежения, если в этом нет профессиональной необходимости;

лицам, которые ищут возможность купить оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, не соответствующие роду их занятия или образу жизни;

признакам строительства в лесах или парках землянок, блиндажей, проведению стрельбы из оружия, что нехарактерно для этой местности и времени года;

людям, прибывшим с вновь присоединенных территорий России, которые уклоняются от контактов с государственными структурами, не оформляют социальные выплаты, не обращаются за помощью, а также предпринимают попытки предоставить минимальное количество персональных данных.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что в этом месяце в исполкоме столицы Татарстана состоялось заседание антитеррористической комиссии, на котором обсудили дополнительные меры по обеспечению безопасности во время проведения саммита БРИКС.

Также с 18 по 26 октября будет действовать ряд ограничений, чтобы обеспечить безопасность горожан и гостей города. Проект постановления разработали с участием Совбеза Татарстана, антитеррористической комиссии и координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике.

Анастасия Фартыгина