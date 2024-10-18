Первый замминистра экономразвития России Илья Торосов уйдет в отставку

Илья Торосов, первый заместитель министра экономического развития России, покинет должность. Об этом сообщили «Ведомости», ссылаясь на источник, близкий к Минэкономразвития. По его словам, документы об отставке еще не подписаны, но решение уже принято. Торосов возвращается в банковскую сферу.

На место Торосова, вероятнее всего, будет назначен Максим Колесников, 37-летний уроженец Перми, работающий в министерстве с 2020 года. С 2022 года он занимал пост заместителя министра Решетникова.

Торосов родился в 1982 году и до работы в министерстве занимал руководящие должности в нескольких ведущих банках.

Напомним, что вчера президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил министра спорта Михаила Дегтярева в качестве кандидата на пост президента Олимпийского комитета России. Это заявление было сделано на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта в Уфе.



Анастасия Фартыгина