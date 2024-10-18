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ХАМАС подтвердил гибель главы политбюро Яхьи Синвары

15:14, 18.10.2024

Палестинская военная организация ХАМАС признала гибель своего главы политбюро Яхьи Синвара. Об этом сообщили в CNN.

Заместитель главы политбюро ХАМАС подтвердил информацию о смерти Синвара. По информации источников, Синвар погиб в результате удара израильской армии.

Напомним, что вчера израильская государственная телерадиокомпания Kan сообщила о ликвидации главы ХАМАС Яхьи Синвара.

Анастасия Фартыгина

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