ХАМАС подтвердил гибель главы политбюро Яхьи Синвары
Палестинская военная организация ХАМАС признала гибель своего главы политбюро Яхьи Синвара. Об этом сообщили в CNN.
Заместитель главы политбюро ХАМАС подтвердил информацию о смерти Синвара. По информации источников, Синвар погиб в результате удара израильской армии.
Напомним, что вчера израильская государственная телерадиокомпания Kan сообщила о ликвидации главы ХАМАС Яхьи Синвара.
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