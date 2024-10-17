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Главу ХАМАС Яхью Синвара ликвидировали в секторе Газа

20:12, 17.10.2024

Израильская государственная телерадиокомпания Kan сообщила о ликвидации главы ХАМАС Яхьи Синвара, ссылаясь на источник в системе безопасности, сообщает РИА «Новости».

— Источник в системе безопасности сообщил сегодня, что лидер ХАМАС Яхья Синвар ликвидирован, — говорится в сообщении телерадиокомпании Kan.

Напомним, что в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Ливане погиб 2 141 человек, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. Еще 10 099 человек получили ранения.

Анастасия Фартыгина

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