Главу ХАМАС Яхью Синвара ликвидировали в секторе Газа
Израильская государственная телерадиокомпания Kan сообщила о ликвидации главы ХАМАС Яхьи Синвара, ссылаясь на источник в системе безопасности, сообщает РИА «Новости».
— Источник в системе безопасности сообщил сегодня, что лидер ХАМАС Яхья Синвар ликвидирован, — говорится в сообщении телерадиокомпании Kan.
Напомним, что в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Ливане погиб 2 141 человек, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. Еще 10 099 человек получили ранения.
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