В Казани изменили график движения некоторых пригородных поездов
График движения некоторых пригородных поездов в Казани изменен до 25 октября. Изменения коснутся маршрутов Казань — Сосновка, Казань — Арск, Вятские Поляны — Казань и других. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
С 18 до 24 октября выводится поезд №6410 сообщением Казань — Арск, а 19—25 октября пригородные поезда:
- №6403 сообщением Арск — Казань;
- №6402 сообщением Казань — Бирюли;
- №6436 сообщением Казань — Кукмор;
- №6439 Кукмор — Казань.
Однако на 25 октября назначены два дополнительных ж/д состава: №6404 Вахитово — Арск и №6407 Арск — Казань.
Помимо этого, с 19 по 25 октября движение некоторых поездов продлят до станции Вахитово:
- №6405 сообщением Арск — Вахитово будет отбывать в 6.38, прибывать — в 8.11;
- №6404 сообщением Вахитово — Арск будет отбывать в 8.27, прибывать — в 9.56;
- №6401 сообщением Шемордан — Вахитово будет отбывать в 3.38, прибывать — в 6.12 (кроме 23 октября);
- №6420 сообщением Вахитово — Вятские Поляны будет отбывать в 6.47, прибывать — в 9.42 (кроме 23 октября).
Также с 19 по 25 октября изменится расписание следующих поездов:
- №6421 сообщением Сосновка — Казань будет отбывать в 3.20, прибывать — в 6.57;
- №6422 сообщением Казань — Сосновка будет отбывать в 8.07, прибывать на станцию согласно действующему графику;
- №6432 сообщением Казань — Арск будет отбывать в 11.06, прибывать — в 12.46;
- №6423 сообщением Кизнер — Казань будет отбывать согласно действующему графику, прибывать — в 9.30;
- №6408 сообщением Казань — Арск будет отбывать в 17.41, прибывать — в 19.19;
- №6425 сообщением Вятские Поляны — Казань будет отбывать согласно действующему графику, прибывать — в 15.15;
- №6429 Сосновка — Казань будет отбывать в 16.27, прибывать — в 20.04;
- №6431 Сосновка — Казань будет отбывать в 17.03, прибывать — в 20.38;
- №6437 Арск — Казань будет отбывать в 16.29, прибывать — в 18.11;
- №6925 Кизнер — Казань будет отбывать в 20.33, прибывать — в 22.27;
- №6430 Казань — Шемордан будет отбывать в 19.15, прибывать — в 21.30;
- №6424 Казань — Сосновка будет отбывать 12.41, прибывать — в 16.06;
- №6923 Кизнер — Казань будет отбывать в 9.43, прибывать — в 12.12.
Напомним, в преддверии саммита БРИКС в Казани вводят ряд ограничений. В их числе — изменение работы общественного транспорта, перекрытие улиц, недоступность муниципальных парковок, запрет на аренду электросамокатов.
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