В Казани изменили график движения некоторых пригородных поездов

Фото: Динар Фатыхов

График движения некоторых пригородных поездов в Казани изменен до 25 октября. Изменения коснутся маршрутов Казань — Сосновка, Казань — Арск, Вятские Поляны — Казань и других. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.



С 18 до 24 октября выводится поезд №6410 сообщением Казань — Арск, а 19—25 октября пригородные поезда:

№6403 сообщением Арск — Казань;

№6402 сообщением Казань — Бирюли;

№6436 сообщением Казань — Кукмор;

№6439 Кукмор — Казань.

Однако на 25 октября назначены два дополнительных ж/д состава: №6404 Вахитово — Арск и №6407 Арск — Казань.

Помимо этого, с 19 по 25 октября движение некоторых поездов продлят до станции Вахитово:

№6405 сообщением Арск — Вахитово будет отбывать в 6.38, прибывать — в 8.11;

№6404 сообщением Вахитово — Арск будет отбывать в 8.27, прибывать — в 9.56;

№6401 сообщением Шемордан — Вахитово будет отбывать в 3.38, прибывать — в 6.12 (кроме 23 октября);

№6420 сообщением Вахитово — Вятские Поляны будет отбывать в 6.47, прибывать — в 9.42 (кроме 23 октября). Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также с 19 по 25 октября изменится расписание следующих поездов:

№6421 сообщением Сосновка — Казань будет отбывать в 3.20, прибывать — в 6.57;

№6422 сообщением Казань — Сосновка будет отбывать в 8.07, прибывать на станцию согласно действующему графику;

№6432 сообщением Казань — Арск будет отбывать в 11.06, прибывать — в 12.46;

№6423 сообщением Кизнер — Казань будет отбывать согласно действующему графику, прибывать — в 9.30;

№6408 сообщением Казань — Арск будет отбывать в 17.41, прибывать — в 19.19;

№6425 сообщением Вятские Поляны — Казань будет отбывать согласно действующему графику, прибывать — в 15.15;

№6429 Сосновка — Казань будет отбывать в 16.27, прибывать — в 20.04;

№6431 Сосновка — Казань будет отбывать в 17.03, прибывать — в 20.38;

№6437 Арск — Казань будет отбывать в 16.29, прибывать — в 18.11;

№6925 Кизнер — Казань будет отбывать в 20.33, прибывать — в 22.27;

№6430 Казань — Шемордан будет отбывать в 19.15, прибывать — в 21.30;

№6424 Казань — Сосновка будет отбывать 12.41, прибывать — в 16.06;

№6923 Кизнер — Казань будет отбывать в 9.43, прибывать — в 12.12.

Напомним, в преддверии саммита БРИКС в Казани вводят ряд ограничений. В их числе — изменение работы общественного транспорта, перекрытие улиц, недоступность муниципальных парковок, запрет на аренду электросамокатов.



Дарья Пузикова