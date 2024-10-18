Студентам-целевикам могут начать выдавать дипломы только после отработки

Минобрнауки совместно с Минпросвещения России рассматривают инициативу, согласно которой студентам-целевикам будут выдавать дипломы только после трехлетней отработки на предприятии.

Это предложение направлено на оптимизацию расходования бюджетных средств и улучшение ситуации с кадрами на рынке труда.

Как сказано в обращении главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова к руководителю Минобрнауки Валерию Фалькову, «нужно выдавать документы о высшем образовании только после того, как специалист, подготовленный по договору целевого обучения, полностью выполнит свои обязательства в указанные сроки (не менее трех лет)».

В своем телеграм-канале Нилов выразил мнение, что средства, потраченные на недобросовестных студентов, уходят впустую.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В дополнение к основной инициативе предлагается внести соответствующие пункты в договоры целевого обучения.

Это должно помочь предотвратить ситуации, когда выпускники находят лазейки для избежания выполнения договорных обязательств, и укрепить местные кадровые ресурсы.

Накануне гендиректор Центра развития профессиональных компетенций Татарстана Эмиль Губайдуллин рассказал о том, что в следующем году в республике планируется создать не менее 50 новых образовательных программ, направленных на обучение граждан различных категорий.

Олег Исаков