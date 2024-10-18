В Татарстане поднялся спрос на покупку парковочных мест автомобилей

Фото: Мария Зверева

В Татарстане зафиксировали значительный рост спроса на парковочные места. По итогам 9 месяцев 2024 года количество зарегистрированных прав на машино-места увеличилось более чем на 22%, сообщили в Росреестре республики.

Заместитель руководителя ведомства Лилия Бурганова отметила, что в 2024 году наметилась отчетливая тенденция увеличения спроса на машино-места.

По ее словам, покупатели стали чаще приобретать такие объекты в паркингах на территории строящихся жилых комплексов с использованием кредитных средств.

— Примечательно, что покупатели стали чаще приобретать такие объекты в паркингах на территории строящихся жилых комплексов с использованием кредитных средств. Наибольшее количество ипотечных сделок на машино-места приходится на сентябрь. По отношению к августу их количество увеличилось почти на 400%: с 131 до 632, — подчеркнула она.



Реальное время / realnoevremya.ru

Вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев также подтвердил рост спроса на машино-места: «Они недорогие по сравнению с другими видами недвижимости, лучше ставить автомобиль на свое собственное место, и некоторые рассматривают машино-место как объект инвестиции».

Помимо увеличения спроса на паркинг-места в домах, по Казани открылось и несколько новых муниципальных парковок. Так, с 1 октября в городе ввели девять новых участков на 226 мест на улицах Батурина, Фатыха Карима, Чернышевского, Толстого, Щапова и Некрасова. В скором времени может появиться еще 21 стоянка на 813 мест.

Олег Исаков