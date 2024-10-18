Молодежь стран БРИКС ассоциирует Россию со словом «солдат»

Фото: Мария Зверева

Молодые люди из ключевых стран БРИКС заинтересованы в развитии объединения. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные социологического исследования, проведенного в Бразилии, России, Индии, Китае и ЮАР к саммиту БРИКС.

Чаще всего заинтересованы в развитии сотрудничества в Бразилии (97% опрошенных), реже в Индии (58%). Большинство видят в России друга (от 52% в Индии до 91% в Бразилии), а конкурента — лишь около трети южноафриканцев и индийцев.

Осведомленность о России на Глобальном Юге, как показало исследование, высокая. Молодежь лучше всего знает о военных достижениях России (66—82% в Индии и Китае). Китайцы больше осведомлены о космических успехах (88%) и достижениях в балете (86%). В Индии и ЮАР также знают об успехах в науке и образовании (62% и 61%).

Респондентов попросили привести ассоциации с БРИКС. Выяснилось, что россияне сравнивают организацию с крепостью (23%), в Бразилии — с заводом (24%), в Индии — с небоскребом (24%), в ЮАР — с отелем (22%), а в Китае — с дворцом (14%). Самым популярным ответом на вопрос «если Россия — профессия, то какая?» оказался «солдат» (39% в Китае, 26% в Бразилии и Индии).

Стереотипы тоже были. Водка стала самым популярным символом России в ЮАР (23%) и Китае (21%), а в Индии она заняла второе место (12%) после атомного ледокола (13%). «Россия сильна, как водка,— объяснил респондент из ЮАР. — Русские люди так же крепки». Автомат Калашникова тоже в топ-5 ответов (от 9% в Бразилии до 12% в Индии). В Бразилии Россию чаще всего сравнивали с птицей феникс (23%).

Дарья Пузикова