Мария Захарова: Россия укрепляет БРИКС и «сближается» с Китаем

Фото: скриншот из видео "Брифинг Марии Захаровой 16 октября 2024: прямая трансляция" с RuTube

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о приоритетах российского председательства в БРИКС и о перспективах безвизового режима с Китаем.

— Прикладываем максимум усилий по продвижению всего комплекса стратегического партнерства по трем ключевым направлениям — политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи, — сказала она в интервью «Российской газете».

Она выразила уверенность, что председательство России при поддержке Китая и других партнеров принесет ощутимые результаты и укрепит позиции объединения на международной арене.

— Большое значение придаем укреплению спортивных связей между странами, развитию олимпийских, неолимпийских, паралимпийских и национальных видов спорта. Надеемся, что наше председательство запомнится и такими яркими событиями, как, например, спортивные Игры БРИКС, которые прошли в июне там же, в Казани, — вспомнила Захарова.

Говоря о визовом режиме с Китаем, Захарова сообщила о продолжающихся переговорах по либерализации условий взаимных поездок граждан двух стран.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В настоящее время по линии Минэкономразвития России с китайскими партнерами прорабатывается возможность сокращения порога минимального состава туристической группы до трех человек и увеличения срока безвизового пребывания на территории принимающего государства до 21 календарного дня, — подытожила она.

Ранее Захарова подробно рассказала о программе и повестке XVI саммита БРИКС в Казани.

Рената Валеева