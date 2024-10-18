В России запретят производство трех видов ПЭТ-упаковки

Фото: Реальное время

В России с 1 сентября 2025 года запрещается производство и использование трех видов упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ-упаковки). Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов.

В частности запрещаются ПЭТ — бутылки для пищевых продуктов (кроме бутылок голубого, белого, зеленого, коричневого цветов и бесцветных), многослойные ПЭТ-бутылки, ПЭТ-упаковка с этикеткой из поливинилхлорида (кроме термоусадочной).

Решение правительства направлено на снижение потребления неутилизируемой упаковки и переход на экологичную продукцию, что уменьшит нагрузку на свалки и снизит негативное воздействие на окружающую среду.



Дарья Пузикова