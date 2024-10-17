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Раис Татарстана встретился с председателем Федерации независимых профсоюзов России

19:52, 17.10.2024
Раис Татарстана встретился с председателем Федерации независимых профсоюзов России
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

В ходе беседы стороны обсудили развитие профсоюзного движения в республике, решение актуальных задач профсоюзов Татарстана и повышение престижа рабочих профессий.

Встреча прошла в рабочем кабинете раиса в Доме правительства Татарстана. В ней также приняла участие председатель Федерации профсоюзов республики Елена Кузьмичева.

Напомним, что Рустам Минниханов и гендиректор «Туризм.РФ» Сергей Суханов обсудили создание курорта в Лаишевском районе республики, который сможет принимать до 620 тыс. туристов ежегодно.

Анастасия Фартыгина

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