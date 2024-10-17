Центробанк предложил ввести обязательный период охлаждения по потребительским кредитам

Фото: Динар Фатыхов

Центробанк предложил ввести обязательный период охлаждения между заключением договора и получением денег по потребительским кредитам. Регулятор уже направил соответствующие предложения в Минфин для разработки законопроекта.



Уточняется, что для кредитов на сумму до 50 тыс. рублей период охлаждения устанавливаться не будет. Для сумм от 50 до 200 тыс. — четыре часа, а для более крупных — 48 часов.

Период охлаждения не будет применяться к ипотечным и автокредитам (если деньги зачисляются сразу на счета автодилеров), а также к образовательным кредитам с участием государства.

Инициатива предусматривает, что банки будут проверять заявки на кредит на наличие признаков мошеннических действий. Если же банк заподозрит, что человек оформляет кредит под воздействием злоумышленников, он должен будет предупредить об этом заемщика.

В случае нарушения антимошеннических норм кредитор не сможет требовать исполнения обязательств, начислять проценты или передавать такой кредит коллекторам.

Олег Исаков