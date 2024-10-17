Татарстан вошел в число лидеров по выполнению нацпроектов и федеральных программ

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан вошел в список регионов-лидеров по выполнению национальных проектов и федеральных программ, о чем в ходе заседания правительства заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Помимо республики, в него вошли еще 13 регионов, включая Башкирию, Оренбургскую область, Чувашию и т. д.

Так, по его словам, с 2020 года объем строительства по стране вырос на 30%, сейчас строится более 118 млн кв. метров жилья.

— За девять месяцев ввели порядка 81 млн кв. м. Градостроительный потенциал с начала года вырос на 12% — до 472 млн кв. м. Неплохими темпами идем и по дорожному строительству. Так, в этом году построено и реконструировано уже более 80 км региональных и местных дорог, отремонтировано, в том числе капитально, порядка 3,6 тыс. км, — рассказал Хуснуллин о ходе реализации нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Хуснуллин добавил, что именно этот нацпроект станет продолжением проектов «Жилье и городская среда», а также «Безопасные качественные дороги», которые завершатся уже в этом году.

Олег Исаков