Губернатор Развожаев объявил о переходе «Севастопольгаза» в госсобственность

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ПАО «Севастопольгаз» перейдет в государственную собственность. Это решение было принято на закрытом заседании правительства Севастополя, о чем сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. По его словам, под управление пойдет собственность украинских олигархов.

Компания занимается обслуживанием газопроводов и обеспечивает газоснабжение в городе.

— На предприятии уже назначена временная администрация, состоящая из сотрудников нашего ГУП «Севастопольгаз», которая была сформирована правительством. Стабильная работа предприятия будет обеспечена, — уточнил он.

Глава города выразил благодарность за проделанную работу директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору России Игорю Краснову, а также силовым ведомствам регионов.

Накануне стало известно о том, что активы производителя консервов «Главпродукта» перешли под управление государства.

Олег Исаков