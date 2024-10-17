Гидрометцентр Татарстана предупредил о возможной гололедице на дорогах
Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей республики об ухудшении погодных условий в регионе.
Так, завтра ночью и утром на территории региона ожидается туман, а на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.
Днем 18 октября в Татарстане ожидается переменная облачность, в ночное время суток понижение температуры до -6 градусов, а днем потепление до +11˚С.
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