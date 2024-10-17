Администратора кафе «Исфара» осудят за санитарные нарушения

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Администратора восточного кафе «Исфара» в Казани привлекут к ответственности за нарушение санитарных норм. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

В отношении 27-летнего местного жителя, прокуратура Советского района уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. В период с марта по июнь 2024 года администратор «Исфары» допустил нарушение СанПиН при приготовлении блюд. В июне пять человек отравились едой из этого кафе.

Мужчина признал свою вину. Следствие собрало достаточно доказательств, поэтому уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее в суд направили иск с требованием приостановить деятельность этого кафе до устранения выявленных нарушений.



Дарья Пузикова