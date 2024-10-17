ЦБ планирует законодательно закрепить использование единого платежного QR-кода

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Центральный банк России, по словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, рассматривает возможность внедрения единого платежного QR-кода. Соответствующий законопроект находится на завершающей стадии подготовки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Набиуллина заявила, что один код — это правильное решение. В ближайшее время инициативу отправят на межведомственное согласование, которое предусматривает один QR.

Ранее Набиуллина предложила обязать торгово-сервисные предприятия и магазины использовать для оплаты на кассах универсальный платежный QR-код. По ее мнению, это должно стать обязательным к моменту внедрения цифрового рубля. Его масштабное внедрение может начаться в середине 2025 года, после успешного тестирования.



Дарья Пузикова