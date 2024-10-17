В России могут начать штрафовать сапсерферов за катание без спасательных средств

Фото: Максим Платонов

В России предложили законодательно закрепить понятие и обязанность использовать спецсредства при катании на сапбордах. Об этом сообщает ТАСС.

Доступность и простота управления сапбордами приводит к тому, что люди на них находятся рядом с пассажирскими или грузовыми судами, создавая помехи и угрожая жизни самих сапбордистов, которые зачастую пренебрегают индивидуальными спасательными средствами, объяснила первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина.

Приказ МЧС по спасательным средствам касается только водных мотоциклов и буксируемых маломерных судов. Сапборды не входят в эти категории. Также, законодательно не определены ни само понятие «сапборд», ни обязанность использования спасательных средств на нем.



Дарья Пузикова