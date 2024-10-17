Министр спорта Дегтярев может возглавить Олимпийский комитет России
Министр спорта Михаил Дегтярев может возглавить Олимпийский комитет России. Глава Федерации фехтования Ильгар Мамедов назвал кандидата на замену Станиславу Позднякову.
— Все идет к тому, что в спорте будет единоначалие. То есть Михаил Дегтярев будет президентом ОКР. У Китая не возникает же никаких разногласий с МОК. Их не должно быть и у нас — заявил РИА «Новости» Ильгар Мамедов.
Станислав Поздняков покинул пост президента ОКР 15 октября, заявив, что в России сложились благоприятные предпосылки для смены лидера олимпийского движения страны.
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