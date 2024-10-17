Министр спорта Дегтярев может возглавить Олимпийский комитет России

Фото: Динар Фатыхов

Министр спорта Михаил Дегтярев может возглавить Олимпийский комитет России. Глава Федерации фехтования Ильгар Мамедов назвал кандидата на замену Станиславу Позднякову.



— Все идет к тому, что в спорте будет единоначалие. То есть Михаил Дегтярев будет президентом ОКР. У Китая не возникает же никаких разногласий с МОК. Их не должно быть и у нас — заявил РИА «Новости» Ильгар Мамедов.

Станислав Поздняков покинул пост президента ОКР 15 октября, заявив, что в России сложились благоприятные предпосылки для смены лидера олимпийского движения страны.



Дарья Пузикова