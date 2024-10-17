В Минске и Рузе стартует 3-й тур чемпионата России по водному поло

Фото: предоставлено пресс-службой СК "Синтез"

В Минске стартует 3-й тур чемпионата России по водному поло. С 17 по 19 октября в столице Белоруссии сыграют шесть команд.

Игровой тур откроется в четверг матчем между сборной Казахстана и «Балтикой» в 16.30 по московскому времени. Далее в бассейн выйдут представители СК «Синтез». Вначале в 18.00 сыграют ватерполисты «КОС-Синтез-УОР» с молодежной сборной Санкт-Петербурга. Затем в 19.30 встретятся «КОС-Синтез» и национальная команда Белоруссии.

Аделя Гайнуллина

Прямые трансляции всех матчей 3-го тура чемпионата России из Минска будут проведены в соцсетях казанского «Синтеза».

Также игры 3-го тура чемпионата страны пройдут в подмосковном городе Руза. Там сыграют остальные шесть команд турнира — «Динамо» (Астрахань), «Спартак-Волгоград», два коллектива «Востока», «Штурм-2002» и «Астрахань».

После 8 сыгранных матчей в турнирной таблице чемпионата лидирует астраханское «Динамо» с 24 очками. Лидер турнира пока не проигрывал в текущем сезоне. «КОС-Синтез» делит второе место с волгоградским «Спартаком», набрав по 21 баллу.

Зульфат Шафигуллин