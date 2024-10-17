Объявлен короткий список номинантов «Русской премии» 2024 года

Победители конкурса будут объявлены на церемонии награждения, которая состоится 11 декабря 2024 года

Фото: Екатерина Петрова

Ассоциация союзов писателей и издателей России (АСПИР) огласила короткий список соискателей Международного литературного конкурса «Русская премия». Эта премия — единственная в России, которая присуждается авторам, живущим за рубежом и пишущим на русском языке. В этом году в конкурсе участвовала 591 заявка от авторов из 55 стран мира.

В короткий список вошли 13 произведений из 11 стран, в том числе Азербайджана, Беларуси, Германии, Грузии, Дании, Казахстана, Киргизии, Китая, Латвии, Молдавии и Узбекистана. В этот список попали как хорошо известные имена, так и новые авторы, чьи произведения только начинают завоевывать внимание широкой аудитории. Экспертный совет премии включил в список как авангардистские работы, так и произведения в классических жанрах.

Председатель АСПИР Сергей Шаргунов отметил значимость этой премии для поддержания и развития русскоязычной литературы в мире: «Общая ткань культуры, русского языка где-то рвется, потом начинает восстанавливаться, регенерируется, так сказать. Но без помощи и поддержки это происходит непросто, и здесь значение «Русской премии» сложно переоценить».

Максим Амелин. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Председатель жюри конкурса Максим Амелин также подчеркнул важность премии в выявлении новых литературных талантов и расширении представления о русскоязычной литературе: «Произведения прозаиков и поэтов, отобранные экспертами, дают фактурный срез современного состояния русскоязычия, не останавливающегося в развитии».

Короткий список Международного литературного конкурса «Русская премия» 2024 года:

Номинация «Проза»:

Даниэль Бергер, «Кофе с перцем» (Киргизия);

Тимур Нигматуллин, «Я не вру, мама…» (Казахстан);

Илья Одегов, «Крылатая невеста Махди» (Казахстан);

Хелена Побяржина, «Валсарб» (Беларусь);

Елена Трофимчук, «Дом, которого нет» (Беларусь);

Егор Фетисов, «Медвежье кольцо» (Дания);

Анастасия Хатиашвили, «Лучшее, чего у меня нет» (Грузия).

Номинация «Поэзия»:

Наталья Белоедова, «Хрупкие стены» (Узбекистан);

Любовь Березкина, «Говорить о вещах простых» (Германия);

Адалат Исмаилов, «Дальтоник» (Азербайджан);

Евгений Орлов, «Стоп-кадр» (Латвия);

Сергей Пагын, «И немного музыки неисполнимой» (Молдавия);

Ирина Чуднова, «Бессмертник» (Китай).

Победители конкурса будут объявлены на церемонии награждения, которая состоится 11 декабря 2024 года.

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Екатерина Петрова