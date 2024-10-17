Объявлен короткий список номинантов «Русской премии» 2024 года
Победители конкурса будут объявлены на церемонии награждения, которая состоится 11 декабря 2024 года
Ассоциация союзов писателей и издателей России (АСПИР) огласила короткий список соискателей Международного литературного конкурса «Русская премия». Эта премия — единственная в России, которая присуждается авторам, живущим за рубежом и пишущим на русском языке. В этом году в конкурсе участвовала 591 заявка от авторов из 55 стран мира.
В короткий список вошли 13 произведений из 11 стран, в том числе Азербайджана, Беларуси, Германии, Грузии, Дании, Казахстана, Киргизии, Китая, Латвии, Молдавии и Узбекистана. В этот список попали как хорошо известные имена, так и новые авторы, чьи произведения только начинают завоевывать внимание широкой аудитории. Экспертный совет премии включил в список как авангардистские работы, так и произведения в классических жанрах.
Председатель АСПИР Сергей Шаргунов отметил значимость этой премии для поддержания и развития русскоязычной литературы в мире: «Общая ткань культуры, русского языка где-то рвется, потом начинает восстанавливаться, регенерируется, так сказать. Но без помощи и поддержки это происходит непросто, и здесь значение «Русской премии» сложно переоценить».
Председатель жюри конкурса Максим Амелин также подчеркнул важность премии в выявлении новых литературных талантов и расширении представления о русскоязычной литературе: «Произведения прозаиков и поэтов, отобранные экспертами, дают фактурный срез современного состояния русскоязычия, не останавливающегося в развитии».
Короткий список Международного литературного конкурса «Русская премия» 2024 года:
Номинация «Проза»:
- Даниэль Бергер, «Кофе с перцем» (Киргизия);
- Тимур Нигматуллин, «Я не вру, мама…» (Казахстан);
- Илья Одегов, «Крылатая невеста Махди» (Казахстан);
- Хелена Побяржина, «Валсарб» (Беларусь);
- Елена Трофимчук, «Дом, которого нет» (Беларусь);
- Егор Фетисов, «Медвежье кольцо» (Дания);
- Анастасия Хатиашвили, «Лучшее, чего у меня нет» (Грузия).
Номинация «Поэзия»:
- Наталья Белоедова, «Хрупкие стены» (Узбекистан);
- Любовь Березкина, «Говорить о вещах простых» (Германия);
- Адалат Исмаилов, «Дальтоник» (Азербайджан);
- Евгений Орлов, «Стоп-кадр» (Латвия);
- Сергей Пагын, «И немного музыки неисполнимой» (Молдавия);
- Ирина Чуднова, «Бессмертник» (Китай).
Победители конкурса будут объявлены на церемонии награждения, которая состоится 11 декабря 2024 года.
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