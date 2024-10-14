Минобороны предложило наделить статусом ветеранов защитников госграницы

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Минобороны России выступило с инициативой о предоставлении статуса ветеранов боевых действий добровольцам, участвовавшим в отражении вооруженного вторжения на территорию России в ходе спецоперации на Украине, сообщает «Коммерсантъ».

Законопроект также предусматривает выделение более 3,4 млн рублей на расширение списка ветеранов в период с 2025 по 2027 год.

Документ наделяет правительство России полномочиями определять, какие территории субъектов России будут считаться прилегающими к районам проведения СВО. Авторы законопроекта объясняют это решение динамикой проведения спецоперации.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что нововведения позволят повысить уровень соцзащиты добровольцев и обеспечить им право на получение статуса ветерана. Это, в свою очередь, позволит создать для них условия для «достойной жизни, активной деятельности, почета и уважения в обществе».

Статус ветерана боевых действий в России предусматривает ряд льгот, включая ежемесячные выплаты, повышенную пенсию, освобождение от уплаты налога на имущество с одного объекта, а также сниженную ставку земельного налога и НДФЛ.

С марта 2022 года участники спецоперации стали считаться ветеранами боевых действий. В январе 2024 года президент России Владимир Путин поручил присвоить аналогичный статус участникам СВО, не заключившим контракт с Минобороны.