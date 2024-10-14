Татарстан продаст несколько вертолетов Кировской области
На еженедельном совещании губернатора Кировской области зампредседателя правительства Алексей Жердев рассказал о результатах встречи с делегацией Татарстана на Петербургском международном газовом форуме, сообщает «Источник Online».
Жердев сообщил, что на встрече обсуждались планы по приобретению вертолетов «Ансат» для санитарной авиации Кировской области. Эти вертолеты выпускает Казанский вертолетный завод.
Объединенная двигателестроительная корпорация поставила первые опытные двигатели ВК-650В для начала летно-конструкторских испытаний импортозамещенного вертолета «Ансат».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.