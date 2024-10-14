В Москве и Подмосковье выпал первый снег
Москва и Подмосковье встретили первый снег 14 октября. В области около 11.00 начали падать первые снежинки, которые быстро таяли. В столице же шел дождь, временами переходящий в град.
Несмотря на первый снегопад сезона, аэропорты и железные дороги Московского региона работают в штатном режиме, сообщило РИА «Новости».
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