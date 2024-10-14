В Москве и Подмосковье выпал первый снег

Фото: Динар Фатыхов

Москва и Подмосковье встретили первый снег 14 октября. В области около 11.00 начали падать первые снежинки, которые быстро таяли. В столице же шел дождь, временами переходящий в град.

Несмотря на первый снегопад сезона, аэропорты и железные дороги Московского региона работают в штатном режиме, сообщило РИА «Новости».

Рената Валеева