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Татарская народная партия «Возрождение»* внесена в список террористов и экстремистов

16:19, 14.10.2024

Росфинмониторинг включил общественное объединение татарская народная партия «Возрождение»* в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— Национальная часть <…> общественное объединение татарская народная партия «Возрождение», — следует из реестра.

Напомним, в августе этого года Верховный суд Татарстана признал партию экстремистской организацией. Ее члены выступали за независимость республики от России.

Рената Валеева
Справка

* Включены в реестр организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

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