Татарская народная партия «Возрождение»* внесена в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил общественное объединение татарская народная партия «Возрождение»* в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
— Национальная часть <…> общественное объединение татарская народная партия «Возрождение», — следует из реестра.
Напомним, в августе этого года Верховный суд Татарстана признал партию экстремистской организацией. Ее члены выступали за независимость республики от России.
Справка
* Включены в реестр организаций, причастных к терроризму и экстремизму.
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