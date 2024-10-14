Песков — о БРИКС: «Это будет одно из главных мероприятий международной повестки дня»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предстоящий саммит БРИКС в Казани станет одним из ключевых событий мировой повестки дня.
— Это будет одно из главных мероприятий международной повестки дня, мировой, с учетом состава участников, — передает его слова РИА «Новости».
Ранее Песков сообщил, что всю неделю президент Владимир Путин будет готовиться к предстоящему саммиту.
Напомним, пресс-секретарь президента также заявлял, что подготовка саммита находится на завершающей стадии. Он отметил, что это будет крупное международное событие.
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