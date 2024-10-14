Новости общества

16:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Песков — о БРИКС: «Это будет одно из главных мероприятий международной повестки дня»

14:53, 14.10.2024
Песков — о БРИКС: «Это будет одно из главных мероприятий международной повестки дня»
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предстоящий саммит БРИКС в Казани станет одним из ключевых событий мировой повестки дня.

— Это будет одно из главных мероприятий международной повестки дня, мировой, с учетом состава участников, — передает его слова РИА «Новости».

Ранее Песков сообщил, что всю неделю президент Владимир Путин будет готовиться к предстоящему саммиту.

Напомним, пресс-секретарь президента также заявлял, что подготовка саммита находится на завершающей стадии. Он отметил, что это будет крупное международное событие.

Дарья Пузикова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также