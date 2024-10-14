Владимир Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие госномеров автомобиля

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание в виде лишения прав на срок до полутора лет за сокрытие госномеров автомобиля с использованием специальных устройств. Об этом сообщило РИА «Новости».

Раньше за управление автомобилем с нечитаемыми номерами водителю могли вынести предупреждение или наложить штраф в 500 рублей. Если же авто было без номеров или их скрывали, то хозяина машины лишали прав на срок от одного до трех месяцев или же накладывали штраф в пять тыс. рублей. За установку подложных номеров штраф составлял 2,5 тыс. рублей, а за использование — лишение прав на срок от полугода до года.