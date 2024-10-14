Центробанк допустил очередное повышение уровня ключевой ставки

Фото: Арсений Губаев

Центробанк допустил очередное повышение уровня ключевой ставки, об этом рассказал зампред регулятора Алексей Заботкин. По его словам, вопрос повышения ставки будет рассматриваться на ближайшем заседании, которое состоится 25 октября этого года.

— Мы допускаем возможность повышения ставки на ближайшем заседании, — процитировали слова Заботкина РИА «Новости».

Напомним, в начале 2023 года ключевая ставка составляла 7,5%.

В августе ее повысили до 8,5%, а затем — до 12%. Далее ставку поднимали несколько раз: до декабря она выросла до 16%. А 26 июля 2024 года ЦБ повысил ее сразу на два процентных пункта — до 18%.

По итогам, 13 сентября 2024-го ее уровень подняли еще на один пункт — до 19%.

Олег Исаков