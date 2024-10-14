МЧС России: количество пожаров за последнюю неделю увеличилось на треть
За прошедшую неделю в России произошло более 7,8 тыс. пожаров — их количество возросло на 29%, сообщила пресс-служба МЧС страны.
В результате возгораний эвакуировано свыше 2 тыс. человек, погибло 105 человек.
— Осенью возрастает нагрузка на электросети и печное отопление. МЧС России призывает соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печей, — говорится в тексте ведомства.
На воде за неделю произошло 41 происшествие, в которых погибло 33 человека, спасено 15 человек.
Силы и средства МЧС России привлекались к ликвидации семи ЧС. Спасатели реагировали почти на 1,9 тыс. ДТП, спасли 311 человек.
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