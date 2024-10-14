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МЧС России: количество пожаров за последнюю неделю увеличилось на треть

13:51, 14.10.2024
МЧС России: количество пожаров за последнюю неделю увеличилось на треть
Фото: Реальное время

За прошедшую неделю в России произошло более 7,8 тыс. пожаров — их количество возросло на 29%, сообщила пресс-служба МЧС страны.

В результате возгораний эвакуировано свыше 2 тыс. человек, погибло 105 человек.

— Осенью возрастает нагрузка на электросети и печное отопление. МЧС России призывает соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печей, — говорится в тексте ведомства.

Силы и средства МЧС России привлекались к ликвидации 7 ЧС. Спасатели реагировали почти на 1,9 тыс. ДТП, спасли 311 человек. взято с телеграм-канала МЧС России

На воде за неделю произошло 41 происшествие, в которых погибло 33 человека, спасено 15 человек.

Силы и средства МЧС России привлекались к ликвидации семи ЧС. Спасатели реагировали почти на 1,9 тыс. ДТП, спасли 311 человек.

Олег Исаков

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