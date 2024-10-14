В Московском районе Казани из-за аварии до конца дня не будет воды

Фото: Динар Фатыхов

В Московском районе Казани из-за аварийной ситуации на улице Серова, 41г на сутки отключили водоснабжение. Как сообщила пресс-служба «Водоканала», отключение продлится с 10.00 до 22.00 часов сегодняшнего дня.

Подача воды будет приостановлена по следующим адресам:

ул. Блюхера, д. 2, 4, 6, 9а, 79, 81а, 85;

ул. Восход, д. 2, 2а, 3, 3а, 5, 5а, 7, 11, 5Б, 13, 13г, 15, 16, 16а;

ул. Восстания, д. 67, 69, 59а, 61а, 63а;

ул. Серова, д. 15, 17, 19, 29, 35, 37, 41, 41а;

ул. Соловецких Юнг, д. 21, 29;

ул. Ш. Усманова, д. 3/2, 7, 9, 9а, 11, к. 2, 11а, 11б, 11в, 11д, 13, 13а, 14, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19, корп. 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25б, 26, 27а, 28, 28а;

ул. Энергетиков, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 10 а, б.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60.



Олег Исаков