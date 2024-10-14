Нобелевскую премию по экономике присудили за исследование формирования общественных институтов

Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля 2024 года присуждена Дэрону Асемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу А. Робинсону «за исследование того, как формируются институты и как они влияют на благосостояние».



Нобелевский комитет определил, что одной из главных задач на данный момент является сокращение огромных различий в доходах между странами. Лауреаты премии продемонстрировали, как общественные институты могут помочь в достижении этой цели.

Напомним, в прошлом, 2023 году премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля была присуждена американской исследовательнице Клаудии Голдин, которая представила первый всеобъемлющий отчет о доходах женщин и их участии на рынке труда на протяжении веков.



Дарья Пузикова