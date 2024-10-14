Казань оказалась на втором месте в Поволжье по количеству DDoS-атак

Фото: Мария Зверева

В Казани за последние три месяца зафиксировали больше DDoS-атак, чем за аналогичный период 2023 года. А по Поволжью в общей сложности за это время зафиксировано больше 6,8 тыс. DDoS-атак. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики МТС RED.

В июле самая продолжительная атака была направлена на ИТ-компанию Южного ФО, в августе — Приволжского ФО. Организации последнего получили 12% всех атак. Оренбург лидировал по числу DDoS-атак на веб-ресурсы компаний (25%), Казань — на втором месте (18,9%).



В августе их количество выросло на 58,3% по сравнению с июлем, в сентябре — на 42,7%, достигнув отметки 3,2 тыс. атак. Сравнимый по интенсивности прирост DDoS-атак был в транспортной сфере: 30% рост в августе и 70% — в сентябре.

Транспорт, образование и наука традиционно подвержены росту DDoS-атак в третьем квартале в связи с началом учебного года и бархатного сезона, объяснил Дмитрий Монахов, техруководитель направления защиты от DDoS-атак компании МТС RED.



Дарья Пузикова