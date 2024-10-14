Эксперт рассказал, почему не стоит паниковать из-за неудач «Ак Барса»

Хоккейный агент Алексей Дементьев объяснил, почему не стоит паниковать из-за неудач «Ак Барса» на старте сезона. Команда Анвара Гатиятулина проиграла три матча подряд в чемпионате КХЛ.

Эксперт Дементьев считает, что результаты «Ак Барса» скоро наладятся и придут в норму.

— К сожалению или к счастью, это не выбивается из тенденции последних лет, когда серьезные команды имели достаточно длительные серии поражений. Тем не менее в итоге это не влияло на их положение в турнирной таблице к концу чемпионата. Думаю, не стоит расстраиваться и тем более паниковать. Все у Казани придет в норму и наладится, — сказал Дементьев.

Также эксперт привел в пример выступление «Металлурга» на старте сезона. В начале нынешнего чемпионата действующий чемпион КХЛ шел на последних местах в Восточной конференции. Сейчас магнитогорцы обошли в таблице казанскую команду.

«Ак Барс» и «Металлург» сыграют сегодня в Магнитогорске в 17.00 по московскому времени. Команда Гатиятулина опустилась на шестую строчку в Восточной конференции, пропустив вперед магнитогорцев. У команд одинаковое количество очков, но «Металлург» опережает казанцев по дополнительным показателям.

Зульфат Шафигуллин