На развитие прибрежных территорий Казанки направят 460 млн рублей
В Татарстане на развитие прибрежных территорий Казанки Главинвестстрой республики направит 460 млн рублей из бюджетных средств. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.
На проведение строительно-монтажных работ из этой суммы выделили 59 млн рублей, а стоимость оборудования обойдется еще в 324,4 млн рублей.
В комплекс работ в том числе войдет устройство таких объектов, как:
- игровой рельеф — холм-грот с игровым наполнением внутри;
- горка;
- скалодром;
- вертикальный тоннель;
- большие и малые тарелки на металлических стойках и канатах;
- канатные перетяжки (или сети «авоська»);
- различные тоннели лазательной сети;
- укрытия;
- малые архитектурные формы, навесы, покрытия.
Также благоустроят парк с мемориальным комплексом «Слава павшим в годы Великой Отечественной войны» в Ютазинском районе за 9,7 млн рублей.
Работы по обоим проектам продлятся до 30 июня 2025 года, источник финансирования — бюджет Татарстана. Заказчиком выступает ГИСУ РТ.
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