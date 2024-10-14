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На развитие прибрежных территорий Казанки направят 460 млн рублей

09:04, 14.10.2024
На развитие прибрежных территорий Казанки направят 460 млн рублей
Фото: Мария Зверева

В Татарстане на развитие прибрежных территорий Казанки Главинвестстрой республики направит 460 млн рублей из бюджетных средств. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.

На проведение строительно-монтажных работ из этой суммы выделили 59 млн рублей, а стоимость оборудования обойдется еще в 324,4 млн рублей.

В комплекс работ в том числе войдет устройство таких объектов, как:

  • игровой рельеф — холм-грот с игровым наполнением внутри;
  • горка;
  • скалодром;
  • вертикальный тоннель;
  • большие и малые тарелки на металлических стойках и канатах;
  • канатные перетяжки (или сети «авоська»);
  • различные тоннели лазательной сети;
  • укрытия;
  • малые архитектурные формы, навесы, покрытия.

Также благоустроят парк с мемориальным комплексом «Слава павшим в годы Великой Отечественной войны» в Ютазинском районе за 9,7 млн рублей.

Работы по обоим проектам продлятся до 30 июня 2025 года, источник финансирования — бюджет Татарстана. Заказчиком выступает ГИСУ РТ.

Дарья Пузикова

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