На развитие прибрежных территорий Казанки направят 460 млн рублей

Фото: Мария Зверева

В Татарстане на развитие прибрежных территорий Казанки Главинвестстрой республики направит 460 млн рублей из бюджетных средств. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.

На проведение строительно-монтажных работ из этой суммы выделили 59 млн рублей, а стоимость оборудования обойдется еще в 324,4 млн рублей.

В комплекс работ в том числе войдет устройство таких объектов, как:

игровой рельеф — холм-грот с игровым наполнением внутри;

горка;

скалодром;

вертикальный тоннель;

большие и малые тарелки на металлических стойках и канатах;

канатные перетяжки (или сети «авоська»);

различные тоннели лазательной сети;

укрытия;

малые архитектурные формы, навесы, покрытия.

Также благоустроят парк с мемориальным комплексом «Слава павшим в годы Великой Отечественной войны» в Ютазинском районе за 9,7 млн рублей.

Работы по обоим проектам продлятся до 30 июня 2025 года, источник финансирования — бюджет Татарстана. Заказчиком выступает ГИСУ РТ.

Дарья Пузикова