Народно-освободительная армия Китая начала учения вокруг Тайваня с целью блокады ключевых портов

Фото: Динар Фатыхов

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала учения «Совместный меч — 2024В» вокруг Тайваня с целью блокады ключевых портов и территорий. Об этом сообщило ТАСС.



По словам официального представителя Восточной зоны боевого командования НОАК, старшего полковника Ли Си, учения призваны показать решимость и подавить сепаратистские силы, стремящиеся к независимости Тайваня. Они законны и необходимы для защиты суверенитета и единства страны.



10 октября глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил о неизменных усилиях Тайбэя по поддержанию статус-кво в Тайваньском проливе и защите госсуверенитета острова. Представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что Тайвань никогда не станет суверенным государством, так как является частью Китая. После поражения в гражданской войне Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

Ранее, 20 мая на Тайване состоялась церемония вступления в должность нового главы администрации Лай Циндэ. 23 мая НОАК объявила о начале учений «Совместный меч — 2024А» вокруг Тайваня и возле островов Дунъинь, Мацзу, Уцю и Цзиньмэнь. В учениях приняли участие сухопутные, ракетные войска, ВМС и ВВС.



Дарья Пузикова