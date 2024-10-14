«Ак Барс» сыграет в гостях с «Металлургом» в третий раз в сезоне

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» сыграет в Магнитогорске с «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

«Ак Барс» проиграл три последних матча подряд в чемпионате. Команда Анвара Гатиятулина уступила в Казани «Амуру» (1:2) и «Сибири» (3:6), а также была разгромлена в Москве «Спартаком» (0:3). После 13 игр казанцы набрали 16 очков и занимают 6-е место в Восточной конференции.

«Металлург» в шести последних матчах выиграл пять раз. До игры с «Ак Барсом» магнитогорцы обыграли «Авангард» со счетом 4:2. Команда Андрея Разина набрала 16 очков в 16 матчах и идет на 5-й строчке Восточной конференции.

«Ак Барс» и «Металлург» встречались в текущем чемпионате КХЛ два раза. Дважды победу одержали казанцы — 2:0 в Казани и 4:3 в Магнитогорске. Всего команды встречались в КХЛ 74 раза. По количеству побед в очном противостоянии установилось равенство — по 37.

Прямая трансляция матча из Магнитогорска состоится на местном телеканале ТНВ.

В случае победы «Ак Барс» обойдет «Металлург» в турнирной таблице Востока. В случае поражения команда Гатиятулина останется на 6-й строчке.

Зульфат Шафигуллин