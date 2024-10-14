Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода и до 10 градусов тепла
Сегодня в Казани будет малооблачно и без осадков. Об этом сообщил Гидрометцентр Татарстана.
Максимальная температура воздуха днем составит от +8 до +10 градусов, а ночью ожидаются заморозки до -7 градусов. Ветер юго-восточный 4—9 м/с.
На территории республики ожидается аналогичная погода. Температура воздуха в течение дня составит от 6 до 11 градусов тепла. Ночью заморозки до -7.
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