В Казани пройдет первый Республиканский фестиваль детского архивного кино

Фото: Динар Фатыхов

В Казани пройдет первый Республиканский фестиваль детского архивного кино, снятого в Татарстане. С 16 октября по 27 ноября зрители смогут увидеть фильмы на татарском языке. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

На мероприятии покажут семь полнометражных лент, подходящих для семейного просмотра. Один из них — анимационный, а пять сняты на татарском языке с русскими субтитрами.

Фильмы, снятые в период с 2014 по 2021 год, рассказывают о силе духа, здоровом образе жизни, первой любви и семейных ценностях. Посмотреть их можно бесплатно каждую среду в 14.00.



Дарья Пузикова