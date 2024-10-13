Индонезия выплатит стипендии для 20 тыс. студентов, обучающихся в России

Фото: Максим Платонов

Президент Индонезии Прабово Субианто выделит стипендии для 20 тыс. студентов, планирующих учиться в России. Об этом сообщила «Газета.ru».



Индонезия обсуждала с Россией возможность создания специальных мест для иностранных студентов, изучающих медицину, физику, ядерную инженерию и другие науки. Российский президент Владимир Путин готов рассмотреть этот вопрос, рассказал брат Прабово Субианто, известный индонезийский бизнесмен Хашим Джохохадикусумо.

Отправка студентов за границу для изучения естественных наук была одним из предвыборных обещаний Прабово Субианто. Его инаугурация пройдет 20 октября в Джакарте.



Напомним, Прабово Субианто не сможет лично посетить саммит БРИКС в Казани, который состоится 22—24 октября. Об этом заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди. Вместо президента на саммит будет направлен специальный посланник.



Дарья Пузикова