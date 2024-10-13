Миссис Россия International 2024 стала казанская телеведущая Динара Вургафт

Динара Вургафт, телеведущая из Казани, одержала победу в конкурсе «Миссис Россия International 2024». Об этом она рассказала в своих соцсетях.

На странице конкурса в соцсетях сообщили, что 10 лет назад, в 2014 году, Динара победила в «Мисс Татарстан — 2014».

Сейчас в борьбе за корону приняли участие девушки из Приволжского, Сибирского, Южного и Центрального федеральных округов. Кроме Вургафт, Казань представляли Екатерина Биккинина и Альбина Каменецкая.

Напомним, Динара Саляхова, жительница Татарстана, завоевала титул «Миссис Европа — 2024». Конкурс проходил с 24 по 29 сентября в болгарском городе Пловдиве.



Дарья Пузикова