Порядка 20 учеников екатеринбургской школы обратились за медпомощью из-за недомогания
Порядка 20 учеников средней общеобразовательной школы №79 Екатеринбурга обратились за медицинской помощью из-за недомогания и рвоты.
Точное количество детей, которые почувствовали себя плохо, устанавливается, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
— По предварительной информации, жалобы на ухудшение состояния здоровья, в том числе на рвоту и недомогание,поступили от порядка 20 учеников школы. Точное количество детей, обратившихся за медицинской помощью, будет установлено в ходе проверки, — сказано в сообщении ведомства.
Сегодня утром 11 детей отравились в школе города Елизово на Камчатке. По сообщению управления Роспотребнадзора по региону, причиной этому могла послужить сальмонелла. Там тоже проводится проверка.
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