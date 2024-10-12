Порядка 20 учеников екатеринбургской школы обратились за медпомощью из-за недомогания

Фото: Александр Ильин

Порядка 20 учеников средней общеобразовательной школы №79 Екатеринбурга обратились за медицинской помощью из-за недомогания и рвоты.

Точное количество детей, которые почувствовали себя плохо, устанавливается, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

— По предварительной информации, жалобы на ухудшение состояния здоровья, в том числе на рвоту и недомогание,поступили от порядка 20 учеников школы. Точное количество детей, обратившихся за медицинской помощью, будет установлено в ходе проверки, — сказано в сообщении ведомства.



Сегодня утром 11 детей отравились в школе города Елизово на Камчатке. По сообщению управления Роспотребнадзора по региону, причиной этому могла послужить сальмонелла. Там тоже проводится проверка.

Олег Исаков