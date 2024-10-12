Сегодня днем в Казани до шести градусов тепла и без осадков

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Сегодня в Казани ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщил Гидрометцентр Татарстана.



Максимальная температура воздуха днем составит от +4 до +6 градусов, а ночью заморозки до -4 градусов. Ветер восточный, с порывами до 13 м/с.

На территории республики также ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в течение дня составит от 2 до 7 градусов тепла. Ночью заморозки до -7.